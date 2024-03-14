Alt göz kapağımızdaki delik bakın ne işe yarıyor Birçok insanın fark bile etmediği alt göz kapağındaki delik, göz sağlığımızı korumak için büyük bir görevi üstleniyor. İşte "orada neden delik var" diye düşünenler için yanıtı haberimizde...

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İlk kez görenlerin zarar görmüş sanabileceği göz kapağı deliği, tıp literatüründe

"Lacrimal Punctum" olarak biliniyor.

İnsanın anatomik yapısından bir parça olan bu durum, korkulacak bir şey değil.

Ancak yine de, oradaki delik noktanın ne işe yaradığı merak ediliyor.

Peki, göz kapağımızın iç kısmındaki bu delik neden var? İşte bilimsel açıklaması...

İşte görevi

Alt göz kapağının iç kısmındaki delik, gözyaşı bezlerinin dışarıya salgıladığı gözyaşının göz yüzeyine dağılmasını sağlayan bir kanal sistemine aittir. Bu delik, gözyaşının doğru yerlere taşınmasına ve göz yüzeyini nemli tutarak korumasına yardımcı olur.

Ayrıca, bu kanallar sayesinde fazla gözyaşı, burun boşluğuna drenaj olur. Bu, gözyaşı üretiminin dengelenmesine ve gözlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.