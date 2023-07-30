Altay Bayındır son kararını verdi! "Hayırlı uğurlu olsun" Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli milli kalecisi Altay Bayındır'ın kulüpteki geleceği hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. File bekçisi son kararını verdi. İşte detaylar…

Kaleci transferi konusunda bir süredir yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini gerçekleştirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kaleciyi transfer edemeyince, Altay Bayındır ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Genç yetenek, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla hem kulüp içinde hem de milli takımda önemli bir yere sahip olmuştu.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, takımda kalmak için yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Altay Bayındır kalıyor

Fenerbahçe yönetimi, milli kaleci Altay Bayındır’a "Kaleci transferinden vazgeçtik ve önümüzdeki yıl da kaleyi senin korumanı istiyoruz." dedi. Usta file bekçisi ise yapılan teklifi kabul ederek takımdan ayrılma kararından vazgeçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Altay Bayındır’ın takımda kalmasını istediğini şu sözlerle belirtti:

“Altay'ın bu yıl da kaleyi korumasını istiyorum, yabancı sınırı nedeni ile yabancı kaleci transferinden vazgeçelim.”