Altın alacaklar dikkat! Yeni şart yürürlükte: Belgesiz kuyumcuya güvenmeyin

Haber Merkezi

Altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin satışında yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” ile artık satış sırasında bazı belgelerin ibraz edilmesi zorunlu hale geldi.

Yeni düzenlemeye göre, bireysel kuyum işletmeleri, çekili kıymetli maden satışı yaparken “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” sunmak zorunda olacak.

Bu belge sadece satış sırasında gösterilmekle kalmayacak, aynı zamanda düzenlenen faturalarda da belge numarasına yer verilecek.

TÜKETİCİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle uğraşan kişilerin, barkodlu vergi levhasında yer alan ana faaliyet kodunu da satış sırasında sunmaları gerekecek.

Bu adım, kayıt dışı ticaretin önüne geçmek ve tüketiciyi güvence altına almak amacıyla atıldı. Uzmanlar, bu uygulamanın sektörde daha şeffaf ve güvenilir bir ortam yaratacağını belirtiyor.