Altın fiyatları 2024: 7 Şubat Çarşamba canlı altın kuru

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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok aranlar arasında yer alıyor.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için araştırdık.
Peki, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.000,11 TL
Satış: 2.000,46 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.294,13 TL
Satış: 3.368,29 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 13.652,00 TL
Satış: 13.854,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.567,66 TL
Satış: 6.736,58 TL
Altın ons
Alış: 2.033,44 Dolar
Satış: 2.033,75 Dolar