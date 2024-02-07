Altın fiyatları 2024: 7 Şubat Çarşamba canlı altın kuru 7 Şubat Çarşamba gününün altın fiyatları merak uyandırdı. İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok aranlar arasında yer alıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için araştırdık.

Peki, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.000,11 TL

Satış: 2.000,46 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.294,13 TL

Satış: 3.368,29 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.652,00 TL

Satış: 13.854,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.567,66 TL

Satış: 6.736,58 TL

Altın ons

Alış: 2.033,44 Dolar

Satış: 2.033,75 Dolar