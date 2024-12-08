Altın Kelebek 2024 hangi kanalda, saat kaçta? O kanalda canlı yayınlanıyor...

Yağmur Dinç
1972 yılında bu yana düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, 50. kez verilecek.
Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon gibi isimlerin yer aldığı jüri üyeleri, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananları belirledi.
Törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ile Çağla Şıkel yapacak.
Peki, 2024 Altın Kelebek Ödülleri ne zaman? Altın Kelebek hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
ALTIN KELEBEK NE ZAMAN 2024:
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek.
Tören, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacak.