Alüminyum folyonun mat tarafını kullanan yandı! Bakın neye sebep oluyor Çoğu yiyeceklerin saklanması için kullanılan alüminyum folyo, adeta hayat kurtarıyor. Ancak alüminyum folyonun mat tarafını kullanıyorsanız, bir daha sakın yapmayın!

ensonhaber.com

Mutfaklarda sıkça kullanılan alüminyum folyo, günlük hayatta tabakların saklanması ve korunması için yaygın bir tercihtir.

Ancak, alüminyum folyonun hangi tarafının kullanılması gerektiği konusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Alüminyum folyo üretim sürecinde, presleme ve merdaneleme işlemleri sırasında iki tabakanın bir araya getirilmesiyle oluşur.

Bu süreçte, folyonun bir tarafı presle temas ederken diğer taraf sürtünmeye maruz kalır. Presle temas eden taraf genellikle daha parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahipken, sürtünmeye maruz kalan taraf matlaşır.

Peki alüminyum folyonun hangi tarafı kullanılmalıdır?

Mat tarafı kullanılmamalı

Alüminyum folyo, genellikle iki katmandan oluşur: birincisi alüminyumdan, diğeri ise bir kaplamadır.

Alüminyum tabakanın atmosferle temas halinde olan yüzeyi oksitlenir ve bu oksitlenme işlemi mat bir görünüme neden olur. Bu nedenle, alüminyum folyonun mat tarafı, aslında alüminyum oksitin oluştuğu taraftır.

Alüminyum oksit, sağlık açısından pek tercih edilen bir madde değildir. Bu nedenle, alüminyum folyonun parlak tarafının kullanılması önerilir. Parlak taraf, genellikle oksitlenme işleminden etkilenmemiş ve daha temiz bir yüzeye sahiptir.