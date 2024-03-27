Aman es geçmeyin! Sararan tırnaklar, meğer o hastalığın habercisiymiş… Tırnaklarda sararmalar zaman zaman karşı karşıya kaldığımız sorunlar arasındadır. Çoğu zaman önemsenmeyen bu sorun meğer bazı sağlık sorunlarının habercisi olabiliyormuş. İşte, habercisi olduğu sağlık sorunu…

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Tırnak sararmaları bazı zamanlarda çoğu kişide görülen sorunlar arasında yer alır. Bu sorun, iç patolojiler nedeniyle tırnakların durumu ve görünümü değişebileceğini , tırnak plakalarının sağlığı ve görünümünün vücudun durumunun bir göstergesi niteliğindedir.

Vücudunuzda meydana sorunlar ellerinizde size belirtiler gösteriyor olabilir. Ellerinize dikkatlice bakıldığında tırnaklarınızda meydana gelen ve kolaylıkla fark edilebilecek çeşitli belirtileri gözler önüne seriyor.

Tırnak sararmaları bakın hangi sorunların habercisiymiş…

Uzmana göre tırnak sararmalarına neden olan tırnak plakaları özellikle de hepatit dahil çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Tırnakların sararması başlıca mantar enfeksiyonunu veya hiperkeratozu da gösterebilir. Aynı zamanda kronik karaciğer hastalıkları, hepatit veya dermatolojik hastalıkların arka planında ortaya çıkabilir.

Tırnaklarda yaşanan sıkıntılar ve belirtileri

Tırnaklardaki kırılganlık: Ev kimyasallarının sık kullanımı, düşük kaliteli manikür ürünleriyle tedavi ve yaralanmalardan kaynaklanır.

Tırnaklardaki ayrılma: Egzama, sedef hastalığının yanı sıra demir, kalsiyum, çinko gibi vitamin ve mikro element eksikliği veya B vitamini eksikliğinden kaynaklanır.

Tırnaklardaki kalınlaşma: Mantar, şeker hastalığından kaynaklanır.

Tırnaklardaki enine ve boyuna olukların görünümü: Yaralanmalardan, enfeksiyonlardan kaynaklanır.

Tırnaklardaki beyaz lekelerin ve şeritlerin görünümü: Morluklar, kimyasallara maruz kalma, cilt patolojileri, sistemik hastalıklardan kaynaklanır.