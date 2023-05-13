Amasya seçim sonuçları 2023! Amasya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ENSONHABER'de! 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarını merak ediyor. Amasya seçim sonuçları ve oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

Tarihi seçim için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına geçecek. Sabah 08:00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17:00’de sona erecek. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oylar açıklanacak. Seçim sonuçları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar il il seçim sonuçlarını araştırıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı oy oranları ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ENSONHABER’de yer alacak. Peki Amasya’da kim önde? İşte Amasya Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları... 2023 Amasya seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sandıkların açılmasıyla birlikte açıklanacak. Amasya iline ait seçim sonuçları açıklanmaya başladığında haberimizde yer vereceğiz.