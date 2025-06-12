Anadolu Efes - Beşiktaş basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan dorukta.
Serinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı 94-87’lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi.
Basketbol tutkunlarının merakla beklediği dördüncü karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri ise gündemdeki yerini aldı.
Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka dördüncü maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki heyecan, dördüncü maçla devam ediyor.
Serinin dördüncü karşılaşması, 12 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.
Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak.