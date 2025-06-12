Haberler



Bilgi



Anadolu Efes - Beşiktaş basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Beşiktaş basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…