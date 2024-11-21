Anadolu Efes - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 11. hafta maçında Paris Basketball ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda İspanyol devi Real Madrid'i 64-74 mağlup etti.

Anadolu Efes ile Paris Basketball, Avrupa kupalarında ilk kez birbirleri ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa arenasındaki 847. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 846 karşılaşmada 478 galibiyet ve 368 yenilgi aldı.

Basketbolseverler Anadolu Efes - Paris Basketball maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Anadolu Efes - Paris Basketball maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Anadolu Efes - Paris Basketball maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Paris Basketball maçı 21 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.