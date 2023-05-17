Ankara - Sivas hızlı tren bilet fiyatı ne kadar? Hangi tarihe kadar ücretsiz? 26 Nisan'da hizmete açılan Ankara - Sivas yüksek hızlı treninin bilet fiyatları belli oldu. İşte Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren trenin bilet fiyatı..

26 Nisan 2023 tarihinde hizmete giren Ankara - Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatları belli oldu. Ankara - Sivas yüksek hızlı treni sayesinde Ankara - Sivas arası 2 saat 35 dakikada gidilebilecek. Geçtiğimiz ay hizmete giren Ankara - Sivas hızlı treni hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "27 Nisan-16 Mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz 120 seferde 70 bin yolcumuzu taşıdık. 27 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında da 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi. Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek olan hızlı tren bilet fiyatları da belli oldu. Fiyatı belli oldu Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olan Ankara - Sivas yüksek hızlı treni 1 Haziran 2023'ten itibaren 240 lira olacak.