Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 20 Nisan ASKİ su kesinti listesi

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Vatandaşlar, bu su kesintisi haberi doğrultusunda önlemlerini almak istiyorlar.
Suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde su kesintisinin yaşanacağına dair bilgi almak için araştırmalara başladılar.
İşte 20 Nisan Ankara'da su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler...
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.