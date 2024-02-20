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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 20 Şubat ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 20 Şubat ASKİ su kesinti listesi Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyurulan su kesintisi programlarını araştırıyor. İşte 20 Şubat ASKİ su kesinti listesi