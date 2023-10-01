Ankara'da terör saldırısı! Ankara'daki saldırıda kaç terörist öldürüldü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu Ankara Kızılay'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alçak terör saldırısının detaylarını açıkladı..

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ensonhaber.com

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 2 terörist bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdi.

Teröristlerden biri kendisini patlatırken diğeri çatışmada etkisi hale getirildi. İki emniyet mensubu da yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile saldırının detaylarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR"

Ankara Kızılay'da bomba imha uzmanları, teröristlere ait araçta inceleme yapıyor. Atatürk Bulvarı ve etrafı polis tarafından trafiğe kapatıldı.

Ankara Kızılay'da yaşanan patlamadan görüntüler.