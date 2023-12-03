Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Sezon başından bu yana deplasman maçlarında zorlanan Beşiktaş, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde galibiyet elde edemedi.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünde olan Ankaragücü ise ligde 16 puanla 12. sırada bulunuyor.
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı son 13 yıldır yenememe gibi bir istatistikle karşı karşıya.
Beşiktaş, bu akşamki maçta bu istatistiği sürdürmeyi hedefliyor ve MKE Ankaragücü karşısında galibiyet alarak deplasman kabusuna son vermek istiyor.
Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?
Eryaman Stadı’nda oynanacak olan Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo
Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.