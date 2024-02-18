Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 26. Hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Galatasaray, ligde oynadığı 25 maçta 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 66 puan topladı.
Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Sarı kırmızılılar Ankaragücü'nü yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Öte yandan ev sahibi Ankaragücü ise Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 29 puan topladı.
Galatasaray ile Ankaragücü arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.
İki ekip şimdide 26. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.
Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman?
Ankaragücü - Galatasaray maçı 17 Şubat Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.