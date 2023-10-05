Anlamlı Whatsapp durum sözleri! En etkili Whatsapp sözleri! Whatsapp durumu yapmanız gereken cümleler Whatsapp durum özelliği için kullanabileceğiniz en etkileyici sözleri sizler için derledik. İşte en anlamlı Whatsapp durum sözleri..

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Gündelik hayatta en sık kullandığımız uygulamalardan olan Whatsapp her yaş grubundan kişi tarafından kullanılıyor.

En popüler uygulamalardan olan Whatsapp'ta hem mesajlaşma hem de görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Bilindiği üzere WhatsApp’ta Instagram'ın hikaye moduna benzeyen durum paylaşma özelliği de mevcut.

Whatsapp kullanıcıları bu durum özelliğini kullanarak buradan çeşitli paylaşımlar yapıyor.

WhatsApp durumunda kısa ve özlü sözler paylaşmak isteyenler arama motorlarında sık sık anlamlaı Whatsapp durum sözleri şeklinde aramalar gerçekleştiriyor.

Bizlerde sizin için en etkili ve anlamlı Whatsapp sözlerini bir araya getirdik.

İşte Whatsapp durumunuzda kullanabileceğiniz bazı özlü sözler..

- Güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük.

- Sevmek elbette güzel. Seni sevmek yanlıştı.

- Anlatacak çok şey var ama değişecek hiç bir şey yok. Yetmez mi?

- Belki bir gün roller değişir, Ben unuturum sen hatırlarsın..

- Bir hayal uğruna bir hayat bitirdik.

- Sen o evi yaktın ve ben içindeydim.

- Anlata anlata bitiremediğim seni ilk defa kısa kestim. Bu da senin ayıbın olsun.

- Yokuşların sonunda yok oluşlar varmış! Bilseydim nefes nefes koşmazdım..

- Verme beni ellere, görür dayanamazsın.

- Bazı şeyler okunsun diye değil, dokunsun diye yazılır..

- Saygı koparsa sevgi tutunamaz.

- Gösteriş ispattır, sadelik izah.

- Kusur arıyorsan tüm aynalar senin.

- Senin gibi gitsem benim gibi beklemezsin.

- Herkesin yükü yüreği kadar.

- Kararsız kalırsam kuralsız oynarım.

- İhmal edilen herşey ölür.

- Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun.

- Bitti o şiir başka mısra gerekmez.

- Ben vaktinde gelmeyen herşeyden vazgeçtim.

- Bir öleni geri getiremezsin bir de kaybolan güveni.

- Dökmeye niyetim yok içimi.. Zor sığdırdım zaten..

- Boğulduğum denize zaafım bitmiyor.

- Senin vazgeçisin tercihti. Benimkisi mecburiyet..