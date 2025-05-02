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Anneler Günü hangi gün, bu pazar mı? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü hangi gün, bu pazar mı? 2025 Anneler Günü tarihi Biricik annesine Anneler Günü sürprizi hazırlamak isteyenler, bu yıl ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı sorusu gündemde yer alıyor. İşte 2025 Anneler Günü tarihi...