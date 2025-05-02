Anneler Günü hangi gün, bu pazar mı? 2025 Anneler Günü tarihi

Yağmur Uçar
Annelerimize paha biçilecek bir hediye bulmak imkansız...
Ancak formalite olarak Mayıs ayında kutlanan "Anneler Günü" vesilesiyle sürprizler hazırlanıyor.
Bu özel günü kaçırmak istemeyenler, annelerine özel hissettirmek için fikir araştırıyor.
Bu kapsamda Anneler Günü ne zaman sorusu gündemde yer aldı. Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı merak ediliyor.
İşte 2025 Anneler Günü tarihi...
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2025
Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2025 yılında 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.