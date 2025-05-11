Anneler Günü mesajları 2025: Duygusal, resimli, anlamlı en güzel Anneler Günü kutlama sözleri

Haber Merkezi

Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Hayatımızdaki en kıymetli kişilerden biri olan annelerimizi onurlandırmak ve onlara sevgimizi göstermek isteyenler için araştırmalar başladı.

Anneler Günü, aynı zamanda eş, teyze, anneanne, babaanne ve kayınvalideler gibi hayatımızda annelik rolünü üstlenmiş tüm kadınlara sevgimizi ifade etmenin özel bir fırsatı.

İşte sosyal medyada paylaşılabilecek resimli, duygusal ve kısa Anneler Günü mesajları:

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2025

Ne zaman düşsem elimden tutan sendin. Her şey için minnettarım… Anneler Günün kutlu olsun güzel kalpli annem.

Senin sevginle büyüdüm, senin dualarınla ayakta kaldım. Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Kalbimdeki en özel yer hep sana ait… Seni kelimelere sığdıramam annem.

Senin kokun huzur, sesin şifa, varlığın dua gibi… İyi ki benim annemsin.

Anne demek, fedakarlık demek… Senin gibi bir anneye sahip olduğum için sonsuz şükürler olsun.

Cennet annelerin ayakları altındadır. Senin de ayakların benim cennetim. Anneler Günün kutlu olsun.

Canım annem, sen benim en büyük şansımsın. Varlığınla her şey daha güzel. Anneler Günün kutlu olsun.

Senin kucağında huzuru, gözlerinde sevgiyi, sözlerinde rehberliği buldum. Her şeyin en güzeline layıksın. Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

Senin sevgin her derde deva… Anneler Günün kutlu olsun biricik annem.

Bir gün değil, her gün senin günün. Seni çok seviyorum! Anneler Günün kutlu olsun.

Beni ben yapan, sevgisiyle her zorluğu aşmamı sağlayan, yüreği sevgi dolu güzel annem… Sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetmez. Anneler Günün kutlu olsun.

Anneciğim, hayatım boyunca yanımda oldun, en zor zamanlarımda bile bana güç verdin. Senin gibi bir anneye sahip olduğum için ne kadar şükretsem az. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Anneler Günün kutlu olsun.

Dünyadaki en kutsal varlık sensin. Şefkatinle büyüttüğün, sabrınla olgunlaştırdığın bir evladın olarak sana sonsuz minnet duyuyorum. Anneler Günün kutlu olsun güzel yürekli annem.

Anne olmak bir kalbi dışarda taşımaktır derler. Sen kalbimi korudun, büyüttün, güzelleştirdin. İyi ki varsın. Bu dünya senin gibi annelerle daha güzel.