Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

Hüseyin Topuz

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2025 yılında da annelerini mutlu etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

Anneler Günü, ilk kez 1908 yılında ABD’de kutlanmaya başlanmış ve kısa sürede birçok ülkede geleneksel bir gün halini almıştır.

Türkiye’de de uzun yıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan bu özel gün, annelere olan sevgi ve minnettarlığın bir kez daha ifade edilmesine vesile oluyor.

2025 yılında anneler gününün hangi tarihe denk geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere anneler günü tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür.

Anneler günü en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır

Peki, 2025 anneler günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih..

Anneler günü ne zaman?

Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk geliyor.