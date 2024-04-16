Anneler günü ne zaman, hangi pazar 2024? Anneler Günü tarihçesi Hayatımızın en kıymetlileri annelerimizin bu özel gününü kutlamak, her çocuk için önem taşıyor. Bu kapsamda, 2024 yılı Anneler Günü tarihi merakla araştırılıyor. Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ne zaman 2024? İşte tarihi

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ABD'de Anna Jarvis'in kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, genellikle Mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor.

Bu günde biricik annesini yalnız bırakmak istemeyenler, 2024 yılında hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Peki, bu sene Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü hangi pazar? İşte tarihi...

2024 Anneler Günü tarihi

Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü tarihçesi

Anneler Günü, Anna Jarvis'in 1905 yılında annesinin ölümünden sonra başlattığı bir anma ve kampanya hareketiyle bağlantılıdır. Anna Jarvis, annesi Ann Reeves Jarvis'in anneler için bir anma günü düzenlenmesini istemişti. Ann Reeves Jarvis, Amerikan İç Savaşı sırasında annelerin savaş kurbanlarını anmak için "Anneler için Birlik Günü" adında toplumsal çalışmalar yürütmüştü.

Anna Jarvis, annesinin anısını yaşatmak ve tüm anneleri onurlandırmak için 1908 yılında West Virginia'da ilk Anneler Günü kutlamasını organize etti. Bu etkinlik, zamanla diğer eyaletlere ve ülkelere yayıldı.

1914 yılında, ABD Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak ulusal bir tatil ilan etti. Bu, Anneler Günü'nün modern şeklinin kabul edilmesine ve kutlanmasına olanak sağladı.

Ancak, Anna Jarvis, zamanla Anneler Günü'nün ticarileşmesi ve ana amacının unutulmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Ölümünden önce, bu ticarileşmeye karşı çıktı ve Anneler Günü'nün sadece anneleri onurlandırmak için bir gün olması gerektiğini savundu.