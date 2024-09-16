Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları...

Hüseyin Topuz

Antalyaspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor.

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Öte yandan Michael Valkanis'in çalıştırdığı Adana Demirspor ise 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik elde ederek 1 puan toplayabildi.

Adana Demirspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Antalyaspor, bugüne kadar bu rekabette üst üste iki galibiyet alamadı.

Futbolseverler Antalyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı 16 Eylül 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.