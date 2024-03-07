Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ensonhaber.com

Anthony Joshua ile Francis Ngannou arasındaki maç, dövüş sporu severler tarafından yakından takip ediliyor.

Milyonlarca kişininin büyük bir heyecanla beklediği Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı için geri sayım başladı.

MMA Süperstarı Anthony Joshua ile eski ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olacak.

Peki, Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?

İşte dev karşılaşmanın merak edilenleri...

Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı ne zaman?

Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı, 8 Mart Cuma günü saat 22.00'da başlayacak.

Karşılaşma DAZN isimli ücretli platform üzerinden izlenebilecek.