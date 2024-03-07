Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anthony Joshua ile Francis Ngannou arasındaki maç, dövüş sporu severler tarafından yakından takip ediliyor.
Milyonlarca kişininin büyük bir heyecanla beklediği Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı için geri sayım başladı.
MMA Süperstarı Anthony Joshua ile eski ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olacak.
Peki, Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?
İşte dev karşılaşmanın merak edilenleri...
Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı ne zaman?
Anthony Joshua - Francis Ngannou maçı, 8 Mart Cuma günü saat 22.00'da başlayacak.
Karşılaşma DAZN isimli ücretli platform üzerinden izlenebilecek.