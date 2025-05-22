AÖF Bahar dönemi final sınavları: AÖF final sınavları ne zaman ve saat kaçta?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor.

Final sınavlarına girecek olan adaylar sınavların hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için arama motorlarında konuyla ilgili aramalarını hızlandırdı.

Vize sınavlarının ardından gözler final sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.

Peki 2025 yılı final sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

AÖF final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleştirilecek.