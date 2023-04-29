AÖF final sınavları online mı yapılacak? 2023 AÖF (Açıköğretim) final sınavları ne zaman, yüz yüze mi? Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim alan öğrenciler, bahar dönemi final sınavını yakından takip ediyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ara sınavlar çevrimiçi şekilde yapılmıştı. Peki AÖF sınavları online mı yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖF öğrencileri tarafından "AÖF sınavları nasıl yapılacak?" sorusu merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim senesinin bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu sınavları gerçekleştirilecek. Yapılacak olan iki sınavın not ortalaması öğrencilerin sene sonu başarı puanını belirlemiş olacak. Peki AÖF sınavları online mı?

AÖF sınavları online mı yapılacak?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi sık sık sorgulanıyor. İlgiyle beklenen takvim, anadolu.edu.tr adresi üzerinden paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre final sınavı, dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ayrıca bu soruların yanıtlanması için de 30 dakika sınav süresi yöneltilecek.

AÖF sınavları online mı?

AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde yapıldı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında yapılan bahar dönemi ara sınavları çevrimiçi gerçekleştirilmişti.

Bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı hakkında henüz duyuru yapılmadı. Anca konu ile ilgili yeni bir duyuru geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.