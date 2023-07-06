AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖF yaz okulu kayıt işlemleri devam ediyor. Kayıtlarını yapan öğrenciler, yaz okulu sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt işlemleri devam ederken, öğrenciler yaz okulu sınavlarının detaylarını merak etmeye başladı.

Yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınavın online mi yoksa yüz yüze mi olacağı konuları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

AÖF yaz okulu sınavları genellikle öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra gerçekleştiriliyor. Sınav tarihleri ise öğrencinin kayıtlı olduğu dersin programına göre değişiyor.

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 3 temmuz 2023 Pazartesi günü başlamıştı. 7 Temmuz 2023 Cuma günü ise sona erecek.

Tüm gözler AÖF yaz okulu sınav tarihinde! Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvime göre yaz okulu 19 Ağustos 2023 tarihinde sona eriyor. Buna göre yaz okulu sınavları 19 Ağustos’ta yapılacak.

Sınavlar online mı, yüz yüze mi?

Yaz okulu sınavlarının detaylarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yaz okulu sınavları genellikle online yapılıyor.