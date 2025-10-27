AÖL 1. sınav tarihleri 2025: Açık lise 1., 2. ve 3. oturum saatleri

- MEB, 2025-2026 eğitim yılı açık lise 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı.
- Sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek, e-sınava girecekler belgelerini 24 Kasım'dan itibaren alabilecek.
- Yazılı sınav belgeleri ise 15 Aralık'tan itibaren temin edilebilecek.
Açık lise okuyanların dikkatine...
2025-2026 eğitim yılı kapsamında yapılacak 1. dönem sınavlarının tarihleri ve saat bilgileri belli oldu.
Sınavı kaçırmak istemeyenler, "AÖL 1.dönem sınav tarihleri", "AÖL 1. sınavlar ne zaman, saat kaçta" merak ediyor.
İşte, MEB AÖL 1. dönem sınav takvimi 2025-2026...
AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2025
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumları:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.