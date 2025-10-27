AÖL 1. sınav tarihleri 2025: Açık lise 1., 2. ve 3. oturum saatleri MEB tarafından düzenlenen açık lise sınavları için 1. dönem tarih ve bilgileri araştırılıyor. AÖL öğrencileri, "1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta" sorularını arama motoruna yöneltiyor. İşte, açıklanan sınav takvimi ve detaylar...