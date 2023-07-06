AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi 2023.. Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına girecek olan adaylar sınav tarihini öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Sınava girecek olan binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak yapılması beklenirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Daha önce Temmuz ayında yapılacağı açıklanan 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler.. AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 3. dönem açık lise sınavları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Net sınav tarihleri henüz belli olmadı. Sınav tarihleri ve sınavın uygulanış şekli Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan "http://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulacak.