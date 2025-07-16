AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ: Açık lise sınav giriş belgesi nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) okuyan binlerce öğrenci, 3. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavlar, üç oturumda uygulanacak. Sınavlarda yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyecek olması, adaylara ek bir avantaj sunuyor.

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını ve nerede sınava gireceklerini merak ediyor.

Giriş belgeleri, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açıldı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Öğrenciler, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren fotoğraflı sınav giriş belgelerine dijital ortamdan ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet bilgileriyle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yapabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesindeki “Sınav Giriş Belgesi” ekranından belgeyi görüntüleyip çıktısını alabiliyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da,

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.00’da.