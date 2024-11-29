2024-2025 eğitim öğretim yılında Açıköğretim Lisesi’nde (AÖL) kaydı bulunan binlerce vatandaş 2024 yılı sona ermeden uygulanacak olan 1. Dönem sınavları hakkında araştırmalarına başladı.
Bu kapsamda AÖL sınav tarihlerinin, sonuç günü ve sınav giriş yerlerinin açıklanacağı günlerin yer aldığı takvim araştırılıyor.
2024 yılı bitmeden hemen önce uygulanacağı bilinen 1. Dönem sınavlarına yönelik aramalar hız kazanmış durumdayken gözler takvime çevrildi. Peki, AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları ne zaman?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden ilan edilecek.