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AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesine kayıtlı olan binlerce vatandaş 2024 yılı sona ermeden uygulanacak olan 1. Dönem sınavları için araştırmalara başladı. Sınav tarihleri ve yerleri konusundaki araştırmalar giderek hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu?