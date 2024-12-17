AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenimlerine devam eden milyonlarca kişi yeni eğitim öğretim yılında toplamda üç kez sınava girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak AÖL sınavlarına kısa süre kala sınava girecek olan adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak eden milyonlarca aday “Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, AÖL 1. Dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Müdürlüğü tarafından, 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak olan birinci dönem yazılı sınavlarının giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden alınabilecek.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin, 20 Aralık’a kadar halk eğitimi merkezleri veya açık öğretim birimleri aracılığı ile fotoğraflarını yüklemeleri gerekiyor. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler ise sınav giriş belgesini alamayacak.