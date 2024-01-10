Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak... Phone kullanıcıları "Batterygate" olayının ardından tazminat davasını kazandı. Bu kapsamda Apple, yavaşlatılan telefon başına 92 dolar ödeme yapacak.

ensonhaber.com

7 yıllık bekleyiş kazandı.

Apple, 2017 yılında eski iPhone modellerinin performansını bilinçli olarak düşürdüğünü ve bu durumu kullanıcılara bildirmeden gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Şirket, bu kararın "Müşteriler için en iyi deneyimi sunmanın bir parçası" olduğunu belirtmişti.

'Batterygate' olarak adlandırılan olayda Apple, toplu dava davalarıyla karşı karşıya kaldı.

Kişi başı 92 dolar

Teknoloji devi için imaj zedeleyen bu durum, sonuca vardı.

Hatasını telafi etmek isteyen şirket, tazminat ödemeyi kabul etti.

Toplam 500 milyon dolarlık tazminat davacılara 92 dolar pay düşecek.

İşte o cihazlar

ABD'deki anlaşma yalnızca iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsarken, İngiltere'deki davada ise iPhone 8, 8 Plus ve X cihazlarına sahip olanlar için de tazminat talep ediliyor.