Ara tatil kararı sonrası öğrencilere yeni müjde: 7 gün boyunca dersler iptal Milli Eğitim Bakanlığı, sonunda uzun süredir beklenen müfredat değişikliğine ilk adımı attı. Öğrenciler bu düzenlemeyle bayram edecek. O tarihlerde hafta boyunca dersler iptal edilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, sonunda öğrencileri heyecanlandıracak müjdeli bir haberle gündemde.

Bakanlık yetkilileri, uzun süredir beklenen müfredat değişikliğinin ilk adımını attı.

Bu değişiklikle ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı ve öğrencilerin yüzünü güldürecek bir uygulama hayata geçirildi.

Bakan Tekin'in duyurduğu karara göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki 81 ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki dersler bir hafta boyunca işlenmeyecek.

7 gün dersler iptal olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin eğitim serüvenini renklendirmek ve daha keyifli hale getirmek için önemli bir adım attı.

Bakan Tekin, ikinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan ettiklerini duyurdu.

Bu harika haberle birlikte, Haziran ayında öğrencilerin derslerden farklı ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir hafta geçirmesi hedefleniyor.

Birinci dönemin sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde, ikinci dönemin son haftasında da benzer etkinlikler organize edilecek.

Bu sayede öğrenciler, derslerin yoğun temposundan biraz uzaklaşarak farklı alanlarda kendilerini geliştirme ve keşfetme fırsatı bulacaklar.