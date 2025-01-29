Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024/2025 transfer sezonu ne zaman sona erecek?

Hüseyin Topuz
Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak 2025 tarihinde başlayan ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
Takımlar eksik bölgelerine transferler yaparak kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Ülkemizde ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde transferler ve ayrılıklar yaşanırken, ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak uyandırdı.
Futbolseverler ara transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı.
Peki, ara transfer dönemi ne zaman sona erecek. İşte o tarih.
Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak tarihinde başlayan ara transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Takımlar bu tarihe kadar transferlerini yapabilecek.