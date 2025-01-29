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Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024/2025 transfer sezonu ne zaman sona erecek?

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024/2025 transfer sezonu ne zaman sona erecek? Ara transfer döneminde hareketlilik devam ederken transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki ara transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih...