Araba alacaklara son şans! Renault gemileri yaktı: Bu fiyata bir daha bulunmaz Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği an geldi. Yenilenen fiyat politikasıyla Renault, kullanıcılarına sürpriz fiyatları sundu. İşte Renault Taliant Ocak ayı fiyat listesi

ensonhaber.com

Renault'un Türkiye otomobil pazarındaki önemli modellerinden biri olan Renault Taliant, uygun fiyatı ve pratik özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

B Sedan segmentindeki bu model, Türk otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Türkiye'de üç farklı donanım seçeneği ile sunulan Renault Taliant, ortalama konfor seviyesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Özellikle ekonomik bir seçenek arayanlar için ideal olan Taliant, baz donanım seviyesinde 65 beygir güç üreten 1.0 litrelik bir motor ve manuel şanzıman kombinasyonu ile geliyor.

Renault Taliant'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise geniş bagaj hacmi. 628 litrelik bagaj hacmi, geniş aileler ve yoğun bagaj ihtiyacı olan kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Cazip fiyatlarıyla dikkat çeken Renault Taliant, kullanıcıların vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.

İşte 2024 Ocak ayı Renault Taliant fiyatları…

2024 Ocak ayı Renault Taliant fiyatları

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Fiyatı: 881.900 ₺

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 989.000 ₺

Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 1.053.000 ₺