Araba camlarındaki siyah noktalar bakın ne işe yarıyormuş! Herkes desen sanıyordu... Arabaların camlarında görmeye alışık olduğumuz siyah noktaların yapılış amacı bakın neymiş. Duyunca çok şaşıracaksınız...

ensonhaber.com

Arabaların cam kenarlarında bulunan ve genellikle noktalı bir desenle süslenmiş olan siyah şeritlerin aslında ne işe yaradığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu siyah şeritler, sağlıklı bir sürüş deneyimi için son derece önemli bir rol oynuyorlar.

Frit ismi verilen bu şeritler, sürücülerin güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Birçok araç sahibi bu siyah benekli şeritleri camlarının kenarlarında fark etse de, genellikle bu detayın amacını bilmezler.

Frit, otomobil teknolojisinin ilk geliştiği dönemlerde, araçların ön camını sabitlemek için metal çerçeveler kullanıldığı zamanlardan kalma bir izdir.

Ancak, teknolojinin ilerlemesiyle, bu kaba görüntülü çerçeveler yerini yapışkan özellikli şeritlere bıraktı. Peki bu şeritlerin yapılış amacı ne? İşte yanıtı...

Bakın amacı neymiş

Camı çerçeveye yapıştıran dolgu macunu, bu siyah şeridin altına yerleştirildiği için güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarından korunur. Bu, yapışkanın erimesini önler ve camın sıkıca yerinde kalmasını sağlayarak potansiyel bir gevşeme riskini azaltır. Ayrıca, camın sağlam bir şekilde tutunması, yağmur suyunun içeri sızmasını engelleyerek iç mekana zarar gelmesini önler.

Cam ve siyah şerit arasındaki küçük noktaların tasarımı, noktaların siyah olmasından dolayı camın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla ısınmasından kaynaklanır. Bu tasarım, ısıyı dengeli bir şekilde dağıtarak cam üzerinde bozulmayı azaltır. Özellikle ön camda daha yoğun bir şekilde bulunmalarının nedeni, bu tür bozulmaların minimum seviyede tutulmasıdır.