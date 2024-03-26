Arabası olan emeklilere müjde: Artık ücretsiz olacak Kamu bankalarının promosyon tutarlarını değiştirmesi, emekli müşterilere yönelik özel kampanyaların artışına neden oldu. Ziraat Bankası, arabası olan emeklilere müjdeyi duyurdu.

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Milyonlarca araç sahibi emeklinin beklediği haber nihayet geldi ve kaynağı Ziraat Bankası oldu.

Türkiye'nin en büyük müşteri kitlesine sahip kurumu, kamu bankalarının promosyon ödemelerini artırmasının ardından emeklilere yönelik yeni kampanya detaylarını açıkladı.

Özellikle otomobil sahibi emekliler için harekete geçen Ziraat Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacak olan müşteriler için ücretsiz HGS kampanyası başlatıyor.

Bu kampanya, emeklilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı ve ekonomik olarak desteklemeyi amaçlıyor.

Ücretsiz HGS etiketi kampanyası

Ziraat Bankası, ilk defa emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilerini sevindirecek bir duyuru yaparak özel bir kampanya başlatıyor.

Artık emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan alacak olan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti sunulacak.

Ücretsiz HGS etiketi hizmetinden yararlanmak isteyen yeni emekliler, en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurarak bu fırsattan kolayca faydalanabilecekler.

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