Arabası otomatik vites olanlar dikkat! Arabanızı kullanırken bunları bir daha sakın yapmayın…. Son yıllarda araç alımında manuel vitese oranla otomatik vites yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak otomatik vitesli aracı kullanırken yapmamanız gereken bazı detaylar var. İşte, yapıldığı zaman arabanın bozulmasına sebep olabilecek hareketler...

ensonhaber.com

Sürüş rahatlığı ve konforu nedeniyle otomatik vitesli araçlar milyonlarca kişinin tercihi olmuş durumda.

Manuel vitesli araçlara nazaran kolay kullanım imkanı sunan otomatik vitesli araçları kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor.

Bu detayları ihmal etmeniz durumunda, aracın performansı ve kullanım ömrünü ne yazık ki olumsuz yönde etkileyebilmesi mümkün.

İşte, otomatik vitesli bir araç kullanırken dikkat etmeniz gereken hareketler…

İki ayağınızı birden kullanmayın

Otomatik vitesli araçlarda iki ayağınızı birden kullanmanıza gerek yoktur, sadece sağ ayağınızı kullanmanız gerekir. Sol ayağınızı frene basmak için kullandığınızda, fren sisteminin aşınmasına ve aracın dengesinin bozulmasına neden olabilir.

Ayrıca ani fren yapmanız durumunda sol ayağınızla istemsiz olarak frene basabilirsiniz. Ne yazık ki bu da kazalara yol açabilir.

Vites koluna sürekli dokunmayın

Manuel vitesli araçlarda sağ elinizi viteste tutma alışkanlığınızı otomatik vitesli araçlarda bırkmanız gerekir çünkü bunu yapmak zararlıdır.

Vites kolunu sürekli tutmak, vites değişimlerini zorlaştırabilir ve şanzımana zarar verebilir. Ayrıca ani bir durumda alışkanlığınız dolayısıyla elinizle istemeden vitesi değiştirebilirsiniz. Bu da aracın motoruna ve şanzımanına ciddi hasarlar verebilir.

Rölantide beklerken vitesi n moduna alın

Otomatik vitesli araçlarda rölantide beklerken vitesi D modunda bırakmak, şanzımana gereksiz yük bindirir ve yakıt tüketimini artırır. Bu nedenle aracınızla rölantide beklerken vitesi N moduna almak daha doğrudur.

Ancak kırmızı ışıkta beklerken veya kısa süreli duruşlarda vites değiştirmek de zararlıdır. Bu durumlarda fren pedalına basılı tutarak beklemeniz daha doğru olacaktır.

Park halindeyken P modunu kullanın

Otomatik vitesli araçlarda park halindeyken P modunu kullanmak, aracın kaymasını önler ve şanzımanın kilidini sağlar.

Bu sayede hem güvenlik hem de konfor sağlanmış olur. P modunu kullanmadan sadece el frenini çekmek, aracın kaymasına veya geri gitmesine neden olabilir.

Motoru çalıştırırken gaz pedalına basmayın

Otomatik vitesli araçlarda motoru çalıştırırken gaz pedalına basmak, motorun aşırı yüklenmesine ve ısınmasına neden olur.

Bu durum ne yazık ki motorun ömrünü kısaltır ve performansını düşürür. Motoru çalıştırırken gaz pedalına basmamak, motorun daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Motoru soğutmadan kapatmayın

Otomatik vitesli araçlarda motoru uzun süre yüksek devirde çalıştırdıktan sonra hemen kapatmak, motorun soğumasını engeller ve aşınmasına neden olur.

Bu durumda motorun verimliliğini ve dayanıklılığını azaltır. Motoru kapatmadan önce birkaç dakika rölantide beklemek, motorun soğumasını ve dinlenmesini sağlar.

Yokuşta geri gitmek için r modunu kullanmayın

Otomatik vitesli araçlarda yokuşta geri gitmek için R modunu kullanmak, şanzımana büyük bir zarar verir. Çünkü R modu, sadece geri manevra yapmak için tasarlanmıştır.

Yokuşta geri gitmek için R modunu kullanmak, şanzımanın dişlilerini aşındırır ve bozar. Bu sebepten yokuşta geri gitmek için fren pedalını kullanmak veya el frenini çekmek daha doğru olacaktır.