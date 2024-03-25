Araç sahipleri o tarihi bekliyor! 1 Nisan'da resmen sona erecek... Kış aylarında güvenli trafik amacıyla uygulamaya sokulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar hız kazandı. İşte konu hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Kışın uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Kışın trafikte güveni sağlamak maksadıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için uygulanıyor.

Bu yıl İstanbul'da 25 Kasım 2023'te başlayan kış lastiği uygulaması diğer illerde ise 1 Aralık 2023'te başladı.

Kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihler arasında uygulanmaktadır. 1 Aralık 2023 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.