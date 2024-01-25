Araç sahiplerine müjde! Başvurana MTV’de indirim uygulanıyor… Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. MTV’de o araçlara indirim uygulanabilir. İşte, indirimin tüm detayları…

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Araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne son olarak Ocak ayında yüzde 58.46 oranında zam yapılmıştı. Araç sahipleri MTV ödemelerini, Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre yılda bir kez, iki taksit şeklinde gerçekleştirebiliyorlar.

Araç sahiplerini üzen zam haberinin ardından yüzlerini güldürecek bir gelişme yaşandı. Gelişmeye göre MTV’de indirim uygulanabileceği belirtildi.

MTV’de indirim…

MTV indirimi uygulanabilecek araçlar konusunda bazı belirlemeler yaptı.Yasaya göre, MTV ücreti, aracın kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aşdığı takdirde bir alt seviye üzerinden vergilendirmeye mahsus olacak.

Bu karar neticesinde, indiriminden öncelikle motor silindir formu ve yaşı büyük olan araç sahipleri yararlanabilecek.

Nasıl hesaplanacak?

Bu indirimin uygulanması konusunda bir örnek verecek olursak, 2023’te trafiğe çıkan, motor hacmi 1.300-1.600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 316 bin 400 lirayı aşan otomobiller MTV ücreti olarak 7 bin 26 lira ödeyecek. 2016 model (8 yaş) 1300-1600 cc arası motor silindir hacmi olan araçlarda ise MTV tutarı 2 bin 544 lira olacak.

Başvuru yapılması şart…

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınlamış olduğu 2024 yılı MTV kılavuzuna göre; 1 Ocak 2018 tarihinden önce trafik kaydı bulunan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtlarının vergi tutarı, ocak ayında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından duyurulan kasko sigortası değerinin yüzde 5’ini geçiyorsa MTV tutarları bir alt seviyeye göre şekilleniyor.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşların mutlaka başvuru yapması gerekiyoor. MTV’de ilk taksitlerin ödemesine sayılı gün kalmışken başvuruyu kaçırmamanız sizin yararınıza olacaktır.

Eğer ki MTV tutarı, kasko değerinin yüzde 5’ini geçiyorsa MTV tutarına esas alınan kasko değerini gösteren belge ile beraber, vergi dairesine başvuru yapmanız yeterli oluyor.