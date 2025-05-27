Aracınızdaki bu özellik, kameranızı bozuyor...

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Akıllı cep telefonları eskisinden daha gelişmiş, suya dayanıklı, pil ömrü uzun...

Ancak gizli bir düşmanları var: Lidar sensörleri.

Lidar (Light Detection and Ranging), lazer ışınları kullanarak çevresindeki nesnelerin mesafesini ve konumunu tespit eden bir sensördür.

Lidar, gönderdiği lazer ışığının bir nesneye çarpıp geri dönme süresini ölçerek o nesnenin ne kadar uzakta olduğunu hesaplar.

Peki; bu sensörler kameranızı bozuyormuş desek...

KAMERAYI BOZUYOR

Bir Reddit kullanıcısı, Volvo’nun yeni nesil elektrikli SUV modeli EX90’ı iPhone 16 Pro Max ile kayda alırken beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

Aracın tavanında bulunan lidar sensöründen çıkan lazer ışını, doğrudan telefonun ana kamerasına isabet etti. Sonuç ise kırmızı, pembe ve mor tonlarında kalıcı piksel yanıkları olarak ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Volvo yetkilileri, olayın münferit olmadığını ve kamera lenslerinin doğrudan lidar sensörlerine yöneltilmesinin ciddi hasarlara yol açabileceğini doğruladı.

Açıklamada "Genellikle bir kamerayı doğrudan bir lidar sensörüne doğrultmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Lidar tarafından yayılan lazer ışığı potansiyel olarak kameranın sensörüne zarar verebilir veya performansını etkileyebilir" denildi.

YAPAY ZEKA'YA SORDUK

ChatGPT ise konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

iPhone 12 Pro ve sonrası modellerde Lidar sensör yer alır (özellikle gece portre modları, artırılmış gerçeklik uygulamaları için).

Güçlü Lidar sistemleri, bazı profesyonel cihazlar (örneğin, otomotiv Lidar sensörleri veya endüstriyel tarayıcılar) cep telefonu kameralarının kızılötesi filtrelerini veya sensörünü geçici ya da kalıcı olarak etkileyebilir.