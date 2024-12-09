Aralık ayı hangi burç? Aralık ayında doğanların burcu nedir?

Hüseyin Topuz

Aralık ayı, astrolojide iki farklı burç dönemi içerir. Ayın ilk üç haftasında doğanlar Yay burcunun etkisi altındadır.

Yay burcu, özgürlüğüne düşkün, maceraperest ve iyimser kişilik özellikleriyle tanınır. Yay burcunun enerjisi 21 Aralık'a kadar sürer.

Bu tarihten sonra, ayın geri kalanında doğanlar Oğlak burcuna mensuptur. Oğlak burcu ise disiplinli, sorumluluk sahibi ve azimli bireylerle ilişkilendirilir.

Aralık ayında doğanlar, bu iki burcun etkisiyle şekillenen dinamik ve çeşitli kişilik özelliklerine sahip olabilirler.

Aralık, bu nedenle hem coşkulu Yay burcunun hem de kararlı Oğlak burcunun enerjilerini barındıran zengin bir dönemdir.

Aralık ayında doğanların burçları ikiye ayrılır:

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Aralık ayının 1'inden 21'ine kadar doğanlar Yay burcudur.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Aralık ayının 22'sinden itibaren doğanlar ise Oğlak burcudur.

Bu tarihler, her yıl değişebilecek ufak astronomik sapmalara bağlı olarak biraz kayabilir, ancak genel olarak bu aralıklar geçerlidir.