Araştırma: Viagra'nın cinsellik dışında bir faydası keşfedildi! Bakın neye iyi geliyor... İngiliz araştırmacılar, Viagra kullanan erkeklerle kullanmayan erkekler karşılaştırdı. Bu ilaçları alan erkeklerde demans gelişme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğu belirlendi.

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Viagra, kan dolaşımını arttırdığı için en başta yüksek tansiyon ve kalp ilacı olarak tasarlanmıştı. Ancak doktorlar daha sonra bunun, penisteki damarlar da dahil, vücudun her yerinde etkili olduğunu keşfettiler.

Şimdilerde Viagra, bilinen en popüler ereksiyon haplarından birisi...

Bilim insanları, Viagra ve türevi sertleşme ilaçlarını kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin azaldığını ortaya koydu.

Londra’daki University College’dan bilim insanları ereksiyon sorunu yaşayan 260 binden fazla erkeğe ait reçete kayıtlarını inceledi.

Araştırmada, Viagra kullanan erkeklerle kullanmayan erkekler karşılaştırıldı.

Demansa iyi geliyor

Beş yıl süren bu incelemede, ilacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlanırken, kullanmayanlarda 9.7 oranında vaka görüldü. Buna göre, bu ilaçları alan erkeklerde demans gelişme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğu tespit edildi.

İngiltere Nörobilim Derneği Başkanı Profesör Tara Spires-Jones, araştırmanın kanıt anlamına gelmediğini ama “bu tür ilaçların üzerinde daha fazla araştırma yapmak için iyi bir gösterge” olduğunu savunuyor