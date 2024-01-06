Arda Güler ilk 11'de başlıyor! Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda?

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Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda oynayacağı Arandina karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç sosyal medyada gündeme oturdu.
Futbolseverler Arandina - Real Madrid maçı hakkında aramalarına hız verdi.
Arandina - Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağı maçın yayınlanacağı kanal...
Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Saat 23.30'da başlayacak olan Arandina - Real Madrid karşılaşması Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.