Arda Güler ilk 11'de başlıyor! Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda?
ensonhaber.com

Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda oynayacağı Arandina karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç sosyal medyada gündeme oturdu.

Futbolseverler Arandina - Real Madrid maçı hakkında aramalarına hız verdi.

Arandina - Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağı maçın yayınlanacağı kanal...

Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Saat 23.30'da başlayacak olan Arandina - Real Madrid karşılaşması Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.