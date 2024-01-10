Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın detayları...

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Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda yer alacağı maç futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı henüz bilinmezken maç için geri sayım başladı.

Arda Güler, Real Madrid'in geçtiğimiz günlerde İspanya Kral Kupası'nda oynadığı ve 3-1 kazandığı Arandina karşılaşmasına ilk 11'de başlamış ve ilk kez Real Madrid formasını giyme şansı yakalamıştı.

Oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Arda Güler'in Atletico Madrid karşısında süre alması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'da oynanacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.