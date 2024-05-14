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Arda Güler sahne alıyor! Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arda Güler sahne alıyor! Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler'in ilk 11'de forma giymesi beklenen Real Madrid - Deportivo Alaves maçı için geri sayım başladı. İşte Real Madrid - Deportivo Alaves maçının detayları...