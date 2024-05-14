Arda Güler sahne alıyor! Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid ile Deportivo Alaves, İspanya La Liga 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenen maç futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Arda Güler'i izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid - Deportivo Alaves maçı hakkında aramalarına hız verdi.
Oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Arda Güler'in Deportivo Alaves karşısında göstereceği performans merak ediliyor.
Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman?
Real Madrid - Deportivo Alaves maçı 14 Mayıs Salı (bugün) günü saat 22:30'da oynanacak. Real Madrid - Deportivo Alaves maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.