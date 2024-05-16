Arda Kardeşler’in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi 2024

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında nefes kesen bir derbi heyecanı yaşanacak! Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Sezonun başında Kadıköy'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, bu derbiden galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Karşılaşma, 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19:00'da Rams Park'ta gerçekleşecek. Hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Daha önce 24 Aralık'ta Kadıköy'deki derbiyi yöneten Kardeşler, ikinci kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.
Dev karşılaşma öncesinde Arda Kardeşler’in hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe karnesini derledik.
Arda Kardeşler’in Fenerbahçe karnesi
Transfermark'taki verilere göre; Arda Kardeşler Fenerbahçe'nin 18 maçında görev aldı. Sarı Lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik kaydetti. Toplamda 32 sarı kart, 4 kırmızı kart ve 8 penaltı gördü.
Arda Kardeşler’in Galatasaray karnesi
Galatasaray'ın ise 20 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü. Kardeşler, Sarı-kırmızılı takıma toplamda 39 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 5 penaltı gösterdi.