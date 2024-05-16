Arda Kardeşler’in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi 2024 Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. İşte Arda Kardeşler’in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi…

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında nefes kesen bir derbi heyecanı yaşanacak! Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sezonun başında Kadıköy'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, bu derbiden galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşma, 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19:00'da Rams Park'ta gerçekleşecek. Hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Daha önce 24 Aralık'ta Kadıköy'deki derbiyi yöneten Kardeşler, ikinci kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Dev karşılaşma öncesinde Arda Kardeşler’in hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe karnesini derledik.

Arda Kardeşler’in Fenerbahçe karnesi

Transfermark'taki verilere göre; Arda Kardeşler Fenerbahçe'nin 18 maçında görev aldı. Sarı Lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik kaydetti. Toplamda 32 sarı kart, 4 kırmızı kart ve 8 penaltı gördü.

Arda Kardeşler’in Galatasaray karnesi

Galatasaray'ın ise 20 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü. Kardeşler, Sarı-kırmızılı takıma toplamda 39 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 5 penaltı gösterdi.