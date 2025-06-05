Arefe günü (5 Haziran) eczaneler açık mı? Ecazeneler saat kaça kadar açık? 5 Haziran eczane çalışma saatleri…

Haber Merkezi

Ülkemizde 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı arefesi olarak idrak ediliyor.

5 Haziran Perşembe günü arefe olduğundan birçok kurum ve kuruluş mesailerini yarım gün yapıyor.

Bu kapsamda ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar bugün eczanelerin açık olup olmadığı konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, Arefe günü (5 Haziran) eczaneler açık mı? Ecazeneler saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ (5 HAZİRAN) ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'nın sitesinde yer alan bilgiye göre 5 Haziran Perşembe (Arife) günü tüm eczaneler 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilmeye devam edecek.