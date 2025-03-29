Arefe günü mesajları 2025: Dualı, resimli arefe günü kutlama mesajları

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Mübarek Ramazan Arefesi, milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir coşku ve manevi huzurla karşılanıyor.

Bu özel gün, sevdiklerini dualarına dahil etmek isteyenler için de anlam yüklü bir fırsat.

Arefe günü, duaların kabul edildiği, rahmetin ve bereketin bol olduğu önemli zaman dilimlerinden biridir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan Arefesi 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

İşte birbirinden güzel, anlamlı, resimli arefe günü mesajları:

Bu mübarek Arefe gününde dualarımız kabul, gönüllerimiz huzur dolsun. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun!

"Arefe günü, gönüller arası köprü kurma günüdür. Kalplerimiz bir, dualarımız kardeş olsun. Hayırlı Arefe günleri dilerim."

"Arefe gününde yürekleriniz huzur, dualarınız kabul bulsun. Ramazan Bayramı’nız şimdiden kutlu olsun!"

"Bu güzel Arefe gününde Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Gönlünüzden geçen tüm güzel dilekleriniz hayırlara vesile olsun."

"Arefe günü, bayramın müjdecisi, huzurun habercisidir. Gönüllerimiz bayram tadında, dualarımız kabul olsun. Hayırlı Arefe günleri dilerim."

"Gönüllerimizde sevgi, dilimizde dua eksik olmasın. Arefe gününüz mübarek, Ramazan Bayramı’nız huzurlu olsun!"

"Bu Arefe gününde Rabbim, gönüllerinizi huzurla doldursun, dualarınızı kabul etsin. Mutlu bayramlar dilerim!"

"Arefe günü, duaların kabul olduğu, huzurun yürekleri sardığı mübarek bir gündür. Tüm İslam aleminin Arefe günü mübarek olsun!"

"Bayrama bir adım kala, gönüllerimiz huzurla dolsun. Arefe günü, dualarımızın kabulüne vesile olsun. Ramazan Bayramı’nız şimdiden kutlu olsun!"

"Arefe günü; sevdiklerimizi anma, dualarla gönül köprüleri kurma günüdür. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin."

"Arefe günü, dua ve rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu gündür. Tüm dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun."

"Dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzurla dolduğu, sağlık ve mutluluğun eksik olmadığı bir Arefe günü diliyorum."

"Arefe günü, kalpleri birleştiren, duaları göğe yükselten mübarek bir gündür. Rabbim, bu güzel günü hayırlara vesile kılsın."

"Arefe gününün bereketi ve huzuru, bayramın sevinciyle buluşsun. Tüm İslam aleminin Arefe günü mübarek olsun."