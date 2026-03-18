Arefe günü oruç tutulur mu, sevabı nedir? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak.

Bayramdan bir önceki gün olan 19 Mart Perşembe ise Ramazan ayının son günü, yani Arefe olarak idrak edilecek.

Bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getiren müminler, bu mübarek ayı oruçla uğurlamanın hükmünü araştırıyor.

Peki, arefe günü oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte yanıtı…

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen arefe günü, Ramazan ayının son günü olduğu için oruç tutulması gerekir.

Arefe günü aynı zamanda manevi değeri yüksek zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Peygamber Efendimiz, “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır” buyurmuştur.

Bu özel günde yapılan ibadetlerin, duaların ve tövbelerin daha makbul olduğu söylenir.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hadislerine göre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulması yasaklanmıştır. Bu günler, Müslümanlar için sevinç, paylaşma ve bayramlaşma zamanı olarak kabul edilir.